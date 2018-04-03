السعودية توافق على إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء

الشارقة 24 - د ب أ:



وافق مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد جلسته الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، على مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.



وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه عقب الجلسة الأسبوعية، التي عقدها المجلس: إنه "بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى الشهر الماضي، قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء"، وأضاف أنه تم إعداد مرسوم ملكي بذلك.



يذكر أن 14 دولة عربية كانت قد وقعت في إبريل الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.



والدول المشتركة هي: مصر والسعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عُمان، والجزائر، والسودان، والعراق، وجزر القمر، وليبيا، والمغرب، واليمن.



وكان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية محمد التويجري، قد قال مؤخراً: "إن البرنامج الزمني الشامل لإنشاء هذه السوق يشتمل على مرحلة تأسيسية من 2010 إلى 2018".



ويعقب المرحلة التأسيسية، أربع مراحل انتقالية تمتد من 2019 إلى 2038 لتصميم السوق وتوسيعها حتى الربط الكهربائي الكامل.