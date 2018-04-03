استشهاد فلسطيني بغزة والاحتلال يهدد سكانها

الشارقة 24 – وام:



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أحمد عمر عرفة "25 عاماً، من سكان دير البلح استشهد جراء إصابته في الصدر شرق البريج، يوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال.



وقال شهود عيان فلسطينيون: إن جيش الاحتلال أطلق النار بكثافة صوب تجمع سلمي للشبان الفلسطينيين شرق مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، وإن المذكور أصيب برصاصة قاتلة بالصدر، ما لبث أن توفي بعدها بساعة في مشافي غزة.



إلى ذلك، زار وزير الحرب في الكيان الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، منطقة الحدود قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة، للوقوف على تحضيرات واستعدادات جيش الاحتلال، لمواجهة وقمع مسيرة العودة المقررة يوم الجمعة المقبل.



وجدد ليبرمان تهديده للمتظاهرين بإطلاق النار على كل من يقترب من السياج الفاصل.



وفي الوقت نفسه، يعتقد جيش الاحتلال أن يوم الجمعة سيشهد تجدد المواجهات وعلى نطاق واسع أكثر من الجمعة الماضية بكثير، مؤكداً استعداد الجنود لكل السيناريوهات.



وتستعد فرقة ما تسمى "غزة" العسكرية في جيش الاحتلال، للمظاهرات الفلسطينية ومسيرات العودة السلمية المرتقبة على حدود قطاع غزة يوم الجمعة المقبل، وبضمن ذلك توسيع حيز إطلاق النار والقنوات والسواتر الترابية والأسلاك الشائكة.



وفي هذا الإطار، تنفذ الفرقة العسكرية أعمالاً هندسية لتحسين جاهزيتها الميدانية للمظاهرات، لمنع المتظاهرين من عبور السياج الحدودي.



وتشتمل الاستعدادات حفر قنوات وإقامة سواتر ترابية ووضع أسلاك شائكة، لعرقلة من يتمكن من المتظاهرين من عبور الخط الحدودي.