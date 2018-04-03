وزير خارجية البحرين يرفض الإساءة لبلاده

الشارقة 24 – وام:

أكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، على دور الإعلام وأهميته، معتبراً أن الإعلام لا يعيش أزمة، بل تجاوز العديد من التحديات في الفترة الماضية، لافتاً إلى ضرورة أن يتمتع الإعلام بالمصداقية والموثوقية.

وقال الوزير البحريني، على هامش منتدى الإعلام العربي في دبي: "تعلمنا من قادتنا أن نكون صادقين في كلمتنا، وصريحين وجادين في انفتاحنا على العالم والدفاع عن دولنا، ولن نسمح لأي أحد أن يحاول أن يسيء إلينا أو يضر بدولنا وشعوبنا، فلذلك تعلمنا هذا الشيء من قادتنا ونواصل عليه".