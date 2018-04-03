الجامعة تدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية في مجزرة يوم الأرض

الشارقة 24 – كونا:

دعت جامعة الدول العربية مجلس الأمن، إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في سفك الاحتلال الإسرائيلي دماء المتظاهرين الفلسطينيين، في مسيرة العودة الكبرى، بقطاع غزة، ترامناً مع ذكرى يوم الأرض.

جاء ذلك، في كلمة وجهها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، يوم الثلاثاء، بشأن تصعيد الكيان الصهيوني، وألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للجامعة للشؤون الفلسطينية السفير سعيد أبو علي.

وقال أبو الغيط في كلمته: "إذا استمر مجلس الأمن في فشله الحالي، فإن اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون مطروحاً، فيما يتعلق بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث 31 مارس 2018".

وطالب مجلس الأمن بالنهوض بمسؤولياته تجاه حماية المدنيين، وتنفيذ قراراته السابقة، وتنفيذ ما اتخذه من قرارات تفضي لإنهاء الاحتلال، والعمل على تنفيذ حل الدولتين، وإقامة السلام لشعوب المنطقة.

من جانبه، طالب القائم بأعمال مندوب السعودية الدائم لدى الجامعة بدر الشمري، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووقف اعتداءات الكيان الإسرائيلي، وأكد إدانة السعودية للمجزرة، وشدد على أن القضية الفلسطينية في مقدمة اهتمامات بلاده.