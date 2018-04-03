خادم الحرمين يبحث وترامب القضايا الإقليمية

الشارقة 24 – وام:

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفيّاً، الإثنين، بالرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

وفي بداية الاتصال أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن شكره وتقديره للرئيس الأميركي على حسن الاستقبال لوفد المملكة العربية السعودية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الزيارة الرسمية للولايات المتحدة الأميركية، وما شهدته الزيارة من لقاءات مثمرة وتوقيع اتفاقيات مهمة تعود بالنفع على البلدين الصديقين، إضافة لما تحقق من نتائج للزيارة كان له صداه الطيب في المملكة وخارجها.

وقد أكد على نجاح الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وما تكون من انطباع رائع لدى المسؤولين الأميركيين والقطاع الخاص وتأتي انعكاساً للعلاقة المتميزة التي تشهد أفضل مستوياتها بين البلدين.

وتم خلال الاتصال بحث العديد من القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها التطورات الأخيرة في فلسطين، وشدد خادم الحرمين الشريفين على ضرورة تحريك مسار عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن جهود دولية، مؤكداً مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.