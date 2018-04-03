مقاتلات التحالف تدمر منصة إطلاق صواريخ للحوثيين في "الفازة"

الشارقة 24 – وام:

بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، دمرت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية منصة إطلاق صواريخ تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية في منطقة الفازة بمديرية التحيتا في جبهة الساحل الغربي لليمن، كانت تستخدمها الميليشيات لقصف الأحياء السكنية الرافضة للانقلاب والمستشفيات والمدارس، وذلك استمراراً لنهجها العدائي ضد أبناء الشعب اليمني.

واستهدفت مقاتلات التحالف والمدفعية خنادق تحتوي على أسلحة وتعزيزات وآليات عسكرية دفعت بها ميليشيات الحوثي نحو مديرية الجراحي، إضافة إلى مستودعات ذخائر ومواقع تجمعات الميليشيات في منطقة العمري التابعة لمديرية "ذباب" أسفرت عن مصرع العشرات منهم في ضربات نوعية وقاسمة أربكت صفوف الميليشيات وانهكت قدراتهم العسكرية.

كما تصدت قوات الجيش اليمني والمقاومة لمحاولات تسلل بائسة لمسلحي عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية للمناطق المحررة بجبهة الساحل الغربي كانت تستهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين تكبدت على إثرها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن الغارات الجوية على تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في مناطق الساحل الغربي لتوجه ضربات موجعة للميليشيات الانقلابية الموالية لإيران.

وتقدم القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن إسناداً عسكرياً ودعماً لوجستياً للعمليات البرية والجوية والبحرية دعماً لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية.

ولا تزال العمليات العسكرية لدول التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية مستمرة في رصد واستهداف تجمعات الميليشيات الحوثية الإيرانية الإرهابية وتعزيزاتها العسكرية في مختلف جبهات القتال على الساحل الغربي لليمن.