"قوات التحالف" ترصد إطلاق صاروخ باليستي باتجاه ظهران الجنوب

العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف

الشارقة 24 – وام:



رصدت قوات الدفاع الجوي لـ "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، عصر الإثنين، إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية "محافظة صعدة".



وذكر العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن الصاروخ كان باتجاه ظهران الجنوب، وتم إطلاقه بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وكان سقوطه داخل الأراضي اليمنية على مسافة 1.75 كيلومتر من الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.



وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم تلك الميليشيا المسلحة بقدرات نوعية، في تحد واضح وصريح لخرق القرار الأممي 2216 والقرار 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية، والأمنين الإقليمي والدولي، واصفاً إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان، بأنه يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.