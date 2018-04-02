الجيش اليمني يحرر جبل "جالس" الاستراتيجي شمال "لحج"

الشارقة 24 – واس:



قال مصدر عسكري إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير جبل جالس الاستراتيجي في مديرية القبيطة، والمطل على معسكر لبوزة ونجد قفل، بعد معارك عنيفة مع المليشيا الحوثية الانقلابية.



وأضاف "تواصل قوات الجيش الزحف على مشارف مدينة الراهدة جنوبي محافظة تعز، وأن قوات الجيش على وشك استكمال تحرير مديرية القبيطة من المليشيا الانقلابية".



وأشار إلى أن الجيش اليمني يقف على مشارف مدينة الراهدة التابعة لمحافظة تعز، وأن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وسط انهيار واسع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا الانقلابية.