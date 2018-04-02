بوتين يهنئ السيسي بإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية

الشارقة 24 – د ب أ:



أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، هنأه فيه على فوزه بفترة رئاسية ثانية.



وقال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن بوتين أعرب عن تهانيه للسيسي على الفوز في الانتخابات الرئاسية وما أظهرته النتائج النهائية من ثقة الشعب المصري، معرباً عن أطيب التمنيات لمصر بدوام التقدم والازدهار.



وأشار إلى مدى حرص روسيا على تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة مع مصر، ومواصلة التنسيق المكثف بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أعرب السيسي عن خالص الشكر والتقدير لنظيره الروسي، مؤكداً على قوة وعمق العلاقات بين البلدين، وحرص مصر على مواصلة التعاون الاستراتيجي مع روسيا خلال الفترة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين المصري والروسي.



وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاتصال بحث سبل تطوير التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.