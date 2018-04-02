مصر: الموافقة على قانون إنشاء "المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب"

الشارقة 24 – رويترز:



وافق البرلمان المصري اليوم الإثنين، بشكل نهائي على قانون لإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.



وبموجب القانون، يحل المجلس الجديد محل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتشكيله في يوليو الماضي.



ويتشكل المجلس من رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الأقباط الأرثوذوكس ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية، ووزراء آخرين ورئيس جهاز المخابرات العامة وشخصيات عامة.



ويهدف تشكيل المجلس الجديد إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، والعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخلياً وخارجياً كل خمس سنوات.