البشير يؤكد استمرار بلاده في تحالف دعم الشرعية في اليمن

الشارقة 24 – وام:



أعلن الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الإثنين، استمرار مشاركة بلاده ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن حتى تحقيق الأهداف المنشودة.



وقال البشير في افتتاح الدورة السابعة للبرلمان السوداني، إن العلاقات مع الدول العربية شهدت تطوراً، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقاتها بدول الجوار وفقاً لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والانفتاح على العالم الخارجي مع مراعاة التوازن بين المبادئ والمصالح.



ولفت البشير إلى النقلة النوعية في العلاقات مع مصر بسبب ما سماه بدبلوماسية الرئاسة، معرباً عن أمله في وصول العلاقات بين البلدين إلى مستوى يعكس عمق الروابط الأزلية بين الشعبين.



وأعرب عن أمله في رفع السودان من قائمة الإرهاب الأميركية ضمن الجولة الثانية من الحوار مع واشنطن.



وأعلن الرئيس السوداني عن تشكيل آلية لوضع دستور دائم للسودان داعيا الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في وضع دستور يلبي تطلعات الشعب السوداني.



وجدد البشير الدعوة للحركات المتمردة لوضع السلاح واللحاق بركب السلام والمشاركة في وضع الدستور.