مقتل 5 من "الشباب" الصومالية في غارة جوية أميركية

الشارقة 24 – د ب أ:



أعلنت القيادة العسكرية في أفريقيا "أفريكوم"، اليوم الإثنين، عن مقتل خمسة من عناصر جماعة "الشباب الصومالية" المتطرفة في غارة جوية.



وقالت القيادة التي مقرها مدينة شتوتجارت جنوبي ألمانيا، في بيان نشرته في موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، "إنه تم شن الغارة ظهر أمس الأحد، بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، بالقرب من البر بالصومال، مما أسفر عن مقتل خمسة 5 إرهابيين وتدمير مركبة واحدة".



وتابع البيان "ستواصل القوات الأميركية استخدام جميع الإجراءات المأذون بها والمناسبة لحماية مواطني الولايات المتحدة، وإحباط التهديدات الإرهابية، ويشمل ذلك إقامة شراكة مع بعثة الاتحاد الأفريقي وقوات الأمن الوطنية الصومالية في عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب واستهداف الإرهابيين ومعسكرات تدريبهم وملاذاتهم الآمنة في جميع أنحاء الصومال والمنطقة".