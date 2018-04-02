بدء إجلاء مقاتلي المعارضة من دوما باتجاه جرابلس

رجل يقف على أنقاض مبنى مدمر في دوما بالغوطة الشرقية

الشارقة 24 – أ.ف. ب:



أعلنت مصادر إعلامية سورية، خروج أول دفعة من مقاتلي "جيش الإسلام" وعائلاتهم اليوم الإثنين من دوما في الغوطة الشرقية باتجاه جرابلس في محافظة حلب.



وأفاد التلفزيون السوري، عن خروج ست حافلات على الأقل حتى الآن عبر معبر الوافدين الواقع شمال دوما، إلى نقطة تتجمع فيها الحافلات بانتظار اكتمال القافلة لتنطلق إلى مدينة جرابلس.



ويأتي بدء خروج الحافلات، غداة إعلان موسكو التوصل إلى اتفاق مبدئي لعملية الإجلاء، من دون تحديد موعد بدئها، وذلك بعد نشر وسائل الإعلام السورية معلومات عن تفاصيل الاتفاق.



وغادرت أمس الأحد، قافلة تنقل 1146 شخصاً من دوما إلى إدلب، وضمت القافلة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، مدنيين جرحى إضافة إلى مقاتلين وأسرهم.



ووصلت القافلة في وقت مبكر من صباح الإثنين إلى ريف حماة الشمالي.