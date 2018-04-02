السيسي يفوز بانتخابات الرئاسة لولاية ثانية بنسبة 97%

الشارقة 24 – وام:



أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، النتائج النهائية لفرز وتجميع أصوات المصريين في الداخل والخارج في الانتخابات الرئاسية، معلنة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة تمتد لأربع سنوات بحصوله على 97% من إجمالي الأصوات الصحيحة، في مقابل حصول منافسه موسى مصطفى موسى على 2.92%..



وقالت الهيئة، إن إجمالي الأصوات الصحيحة بلغ 22 مليوناً و491 ألفاً و921 صوتاً بنسبة 92.73%، في مقابل أصوات باطلة بنسبة 7.27% بلغت مليوناً و762 ألفا.



وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحافي عقده اليوم الإثنين، إن قاعدة بيانات الناخبين وهم المواطنون المصريون الذين كان يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية شملت 59 مليوناً و78 ألفاً و138 مواطناً.



وأشار إلى أن عدد المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية خارج مصر بلغ 157 ألفا و60 ناخباً.



وأضاف، أن إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم في العملية الانتخابات بالداخل والخارج بلغ 24 مليوناً و254 ألفاً و152 ناخباً بنسبة حضور بلغت 5ر41 %..



ولفت إلى أن عدد الأصوات الصحيحة في العملية الانتخابية بلغ 22 مليوناً و491 ألفاً و921 ناخباً بنسبة 73ر92 %، في حين بلغ عدد الأصوات الباطلة مليوناً و762 ألفاً و231 ناخباً بنسبة 27ر7 %..



وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حصل على 21 مليوناً و835 ألفاً و387 ناخبا بنسبة 97.8 %، في حين حصل منافسه المهندس موسى مصطفى موسى على 656 ألفاً بنسبة 2.92 %.