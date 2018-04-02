استشهاد فلسطيني متأثراً بجراحه في غزة

الشارقة 24 - وام:

استشهد، الإثنين، شاب فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها، الجمعة الماضي، خلال المواجهات التي اندلعت على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال مصدر طبي فلسطيني في مستشفى الأوروبي، إن الشهيد أصيب بجروح خطيرة خلال مشاركته في المسيرة السلمية شرقي خانيونس، مشيراً إلى أنه أجريت له عملية جراحية منذ إصابته وبقيت حالته خطيرة حتى استشهد صباح الإثنين.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة منذ مسيرات العودة إلى 16 حسب قوائم وزارة الصحة، فيما تحدث الاحتلال عن احتجاز جثماني شهيدين آخرين.