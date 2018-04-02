نائب الرئيس اليمني يثمن جهود المملكة في تسهيل إجراءات الحج لليمنيين

الشارقة 24 – واس:
ثمن نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح، الجهود التي تقوم بها المملكة لتسهيل إجراءات الحج لليمنيين لموسم الحج القادم.
وأكد الفريق محسن، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، خلال لقائه في الرياض وزير الأوقاف والإرشاد في حكومة بلاده أحمد عطيه، على مضاعفة الجهود لتسهيل الإجراءات اللازمة أمام الحجاج اليمنيين بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة.
كما أطلع وزير الأوقاف اليمني، من جهته الفريق محسن على تقرير خاص بسير الترتيبات اللازمة لموسم الحج المقبل، وجهود التنسيق مع الجانب السعودي والإشراف على الوكالات السياحية المعتمدة.