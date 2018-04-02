نائب الرئيس اليمني يثمن جهود المملكة في تسهيل إجراءات الحج لليمنيين

الشارقة 24 – واس:



ثمن نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح، الجهود التي تقوم بها ‏المملكة لتسهيل إجراءات الحج لليمنيين لموسم الحج القادم.

وأكد الفريق محسن، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، خلال لقائه في الرياض وزير ‏الأوقاف والإرشاد في حكومة بلاده أحمد عطيه، على مضاعفة الجهود لتسهيل الإجراءات ‏اللازمة أمام الحجاج اليمنيين بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة.

كما أطلع وزير الأوقاف اليمني، من جهته الفريق محسن على تقرير خاص بسير الترتيبات ‏اللازمة لموسم الحج المقبل، وجهود التنسيق مع الجانب السعودي والإشراف على الوكالات ‏السياحية المعتمدة.‏