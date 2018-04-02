اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين

الشارقة 24 – كونا:



أعلنت جامعة الدول العربية، أمس الأحد، عن عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بعد غد الثلاثاء، لبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، بناءً على طلب من فلسطين وتأييد من الكويت ومصر والأردن.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة السفير سعيد أبوعلي، في تصريح له، إن الاجتماع سيبحث جرائم الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا يوم الجمعة الماضي للمطالبة بحق العودة في مسيرة تحت عنوان "مسيرة العودة الكبرى"، بمناسبة الذكرى 42 ليوم الأرض للشعب الفلسطيني، والذي يوافق الثلاثين من مارس من كل عام، بالإضافة إلى الأحداث المستمرة والخطيرة التي ينتهجها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أبوعلي أن الجامعة تتابع عن كثب هذه التطورات وآخرها المجزرة التي ارتكبت ضد متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة وراح ضحيتها 16 شهيداً وأكثر من 1500 جريح.