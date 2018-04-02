ضبط 400 كيلو غرام من الحشيش في المناطق الجنوبية بالسعودية

الشارقة 24 – وام:

تمكن حرس الحدود، بالمملكة العربية السعودية، من إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 463,073 كغ من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 34 شخصاً .



ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، بأنه وفي إطار تنفيذ مهام رجال حرس الحدود للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية في المناطق الجنوبية، فقد تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية .