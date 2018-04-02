15 قتيلاً بتصادم حافلتين على طريق الأرتال بالكويت

الشارقة 24 – وام:



أعلنت الإدارة العامة للإطفاء في الكويت، وفاة 15 شخصاً وإصابة اثنين آخرين، في حادث تصادم وقع الأحد، بين حافلتين على طريق الأرتال باتجاه الوفرة.



وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في بيان صحافي، أن الحافلتين اصطدمتا وجهاً لوجه، ما أدى إلى وقوع هذا العدد الكبير من الضحايا .



وأعلنت شركة نفط الكويت الأحد، أن حادث التصادم كان بين حافلتين تابعتين لها، تقلان عدداً من موظفي شركتي مقاولات تعملان لديها قرب حقل برقان، وأضافت أن الوفيات تعود لأفراد من الجنسيات الهندية والمصرية والباكستانية .



وأشارت الشركة في بيان صحافي إلى أن 7 من الضحايا من الجنسية الهندية، و5 من الجنسية المصرية، و3 من الجنسية الباكستانية، فيما أصيب شخصان من الجنسية الهندية، وشخص آخر كويتي الجنسية.