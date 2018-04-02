من موظفي "شركة النفط"

15 قتيلاً بتصادم حافلتين على طريق الأرتال بالكويت

  • الإثنين 02, أبريل 2018 في 12:46 ص
  • رجال الإطفاء في الكويت خلال تعاملهم مع حادث التصادم المأساوي
    رجال الإطفاء في الكويت خلال تعاملهم مع حادث التصادم المأساوي
توفي 15 شخصاً وأصيب اثنان آخران، بحادث وقع الأحد، بين حافلتين اصطدمتا وجهاً لوجه، على طريق الأرتال باتجاه الوفرة في الكويت.

الشارقة 24 – وام:

أعلنت الإدارة العامة للإطفاء في الكويت، وفاة 15 شخصاً وإصابة اثنين آخرين، في حادث تصادم وقع الأحد، بين حافلتين على طريق الأرتال باتجاه الوفرة.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في بيان صحافي، أن الحافلتين اصطدمتا وجهاً لوجه، ما أدى إلى وقوع هذا العدد الكبير من الضحايا .

وأعلنت شركة نفط الكويت الأحد، أن حادث التصادم كان بين حافلتين تابعتين لها، تقلان عدداً من موظفي شركتي مقاولات تعملان لديها قرب حقل برقان، وأضافت أن الوفيات تعود لأفراد من الجنسيات الهندية والمصرية والباكستانية .

وأشارت الشركة في بيان صحافي إلى أن 7 من الضحايا من الجنسية الهندية، و5 من الجنسية المصرية، و3 من الجنسية الباكستانية، فيما أصيب شخصان من الجنسية الهندية، وشخص آخر كويتي الجنسية.