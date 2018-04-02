شكري: حل القضية الفلسطينية يغير خريطة المنطقة جوهرياً

الشارقة 24 – وام:



أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، أن حل القضية الفلسطينية سيغير خريطة المنطقة بشكل جوهري، مشيراً إلى أن بلاده مستمرة في الدفاع عنها، من خلال الدعوة لتحقيق السلام وإقامة الدولتين، والعمل من خلال الجامعة العربية والأمم المتحدة.



وصرح شكري، خلال مؤتمر صحافي مع أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، عقب اجتماعهما الأحد بالقاهرة، إنهما بحثا كافة القضايا الثنائية والإقليمية ونتائج اللجنة العليا المشتركة.



وأشار إلى أنه تم أيضاً بحث تنسيق القمة العربية المقبلة في السعودية، وتطورات الوضع في قطاع غزة، منوهاً إلى تطلعات الجانبين لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى تواصل مصر مع السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.