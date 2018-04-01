سناتور جمهوري يحذر من سحب القوات الأميركية من سوريا

الشارقة 24 – رويترز:



رأى السناتور الجمهوري لينزي جراهام، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، أن انسحاب القوات الأميركية من سوريا قد يؤدي إلى إحياء تنظيم "داعش"، وزيادة النفوذ الإيراني على الحكومة السورية في دمشق.



وقال جراهام لقناة فوكس نيوز "سيكون ذلك أسوأ قرار منفرد يمكن أن يأخذه الرئيس".



وكرر في المقابلة التلفزيونية، صدى مخاوف مستشاري البيت الأبيض من انسحاب سريع.



وقال "هذه كارثة قيد الإعداد".



وأضاف السناتور الجمهوري، "ما زال هناك أكثر من 3000 عنصر من "داعش" يجوبون سوريا، وإذا سحبنا قواتنا في أي وقت قريب فسيعود التنظيم المتطرف، وستخرج الحرب بين تركيا والأكراد عن السيطرة، وستُمنح دمشق للإيرانيين دون وجود أمريكي".



ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض في خلال الأسبوع، لبحث الحملة التي تقودها الولايات المتحدة على التنظيم المتطرف في سوريا.