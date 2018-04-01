فلسطين تطلب اجتماعاً طارئاً "للجامعة" لبحث جرائم الاحتلال في غزة

الشارقة 24 – كونا:



دعت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين بالقاهرة اليوم الأحد، عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.



وقال السفير الفلسطيني بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دياب اللوح في تصريح صحافي، إنه طلب عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية لبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.



وقال في هذا السياق، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت الجمعة الماضية مجزرة ضد متظاهرين سلميين خرجوا في مسيرة "العودة الكبرى" بمناسبة يوم الأرض، وراح ضحيتها 16 شهيداً وأكثر من 1500 جريح في انتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان.