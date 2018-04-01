حافلات على مشارف دوما تنتظر إجلاء مقاتلي المعارضة إلى جرابلس

الشارقة 24 – رويترز:



ذكرت مصادر متطابقة، الأحد، أنه جرى التوصل بعد أيام من المفاوضات، إلى اتفاق لإجلاء مقاتلي جيش الإسلام، من آخر معقل للمعارضة في ريف دمشق الشرقي، إلى جرابلس في شمال سوريا قرب الحدود مع تركيا.



هذه الحافلات تستعد لدخول مدينة دوما، لإجلاء مقاتلي المعارضة بالغوطة الشرقية قرب دمشق.



وأعلن الأحد، أنه جرى التوصل بعد أيام من المفاوضات إلى اتفاق لإجلاء مقاتلي جيش الإسلام من آخر معقل للمعارضة في ريف دمشق الشرقي، إلى جرابلس في شمال سوريا قرب الحدود مع تركيا.



وقالت مصادر محلية، إن الاتفاق سيشمل تشكيل مجلس محلي، توافق عليه الحكومة السورية في المدينة، سيضطلع بإدارة شؤونها بعد انسحاب المعارضة.



وإذا تأكد الاتفاق فسيؤذن استسلام الجماعة، أو مغادرتها إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا، بنهاية صراع واسع النطاق في المنطقة.