اتفاق على إجلاء مقاتلين ومدنيين من دوما في الغوطة الشرقية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:



أكدت مصادر متطابقة، توصل فصيل "جيش الإسلام" وروسيا إلى اتفاق لإجلاء المقاتلين والمدنيين الراغبين من مدينة دوما، آخر جيب تسيطر عليه الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق، ما يمهد للجيش السوري استعادة كامل المنطقة.



ولم يصدر أي تعليق "لجيش الإسلام" حول الاتفاق الذي أعلنه الإعلام الرسمي السوري والمرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال المرصد، إن الاتفاق يقضي بخروج مقاتلي "جيش الإسلام" وعائلاتهم والمدنيين الراغبين إلى شمال سوريا، على أن تدخل الشرطة العسكرية الروسية إلى المدينة، في خطوة أولى قبل أن تعود المؤسسات الحكومية إليها.



وأكدت صحيفة الوطن، المقربة من الحكومة السورية، الأحد نقلاً عن مصادر ديبلوماسية، أن الاتفاق مع "جيش الإسلام" تم، مرجحة أن يبدأ تنفيذه بتسليم السلاح الثقيل قبل مغادرة المدينة.



ويأتي الاتفاق، غداة إعلان الجيش السوري مواصلته القتال لاستعادة مدينة دوما، مؤكداً سيطرته على جميع مدن وبلدات الغوطة الشرقية، إثر انتهاء ثاني عملية إجلاء من المنطقة التي شكلت منذ العام 2012 معقلاً للفصائل المعارضة قرب العاصمة.