الأمن التونسي يقضي على قيادي "داعشي" في كمين

ضابط شرطة في أحد شوارع العاصمة تونس، أرشيفية

الشارقة 24 – د ب أ:



تمكنت قوات الأمن التونسية، من قتل عنصر إرهابي خطير ينتمي لتنظيم "داعش" المتطرف خلال عملية أمنية في جبال القصرين.



وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن قوات الأمن تمكنت بعد ملاحظة تسلل مجموعة من العناصر الإرهابية باتجاه أحد التجمعات السكنية القريبة من منطقة حاسي الفريد من القضاء على عنصر إرهابي قيادي، لافتة إلى أن عدداً من أفراد المجموعة أصيبوا في العملية.



وأفادت الوزارة بأن العنصر الإرهابي ويدعى شوقي الفقراوي قتل في كمين بجبل السلوم في القصرين الليلة الماضية.



كما أعلنت عن ضبط بندقية من طراز "شتاير" وكمية من الذخيرة وعدد من المخازن ومبلغاً مالياً من العملة التونسية بحوزة العنصر الإرهابي.



وذكر المصدر أن شوقي الفقراوي مصنف بالإرهابي الخطير، وصادرة بحقه 25 منشور تفتيش لتورطه في عدة قضايا إرهابية، من بينها هجوم على وحدة عسكرية في جبال القصرين في 2014 خلف 15 قتيلاً في صفوف الجيش.



كما شارك في هجوم آخر على دورية عسكرية في جبل المغيلة بالقصرين خلف أربعة قتلى من الجنود.