مستشفيات غزة تواجه نقصاً في الإمدادات

الشارقة 24 – رويترز:



رفض وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، الأحد، مطالب بإجراء تحقيق في قتل جيش الاحتلال 15 فلسطينياً خلال مظاهرة شابتها أعمال عنف الجمعة، فيما تواجه مستشفيات في قطاع غزة نفاد الإمدادات الطبية وغيرها.



وفي أحد المستشفيات بقطاع غزة، يتلقى الصبي الفلسطيني بشار وهدان البالغ من العمر 12 عاماً العلاج بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمواجهات الجمعة، وقال إنه عندما وصل إلى السياج الحدودي مع آخرين، اعتقد أنه سيكون في مأمن ما دام لم يقترب من الحدود أو يلقي الحجارة.



وقال أطباء في مستشفى الشفاء المزدحم بغزة، إن الأدوية والإمدادات بدأت تنفد.



وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة أوقفت بياناً أعدته الكويت لمجلس الأمن السبت، كان من المقرر أن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل ويحث جميع الأطراف على ضبط النفس.