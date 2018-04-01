بابا الفاتيكان يطالب بإنهاء "الإبادة الجارية" في سوريا

الشارقة 24 – أ ف ب:



دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في عظته الأحد، إلى إنهاء "الإبادة الجارية" في سوريا وإلى "المصالحة في الأراضي المقدسة"، مشجعاً في المقابل الحوار الجاري في شبه الجزيرة الكورية.



وطالب الحبر الأعظم بـ "ثمار السلام للعالم أجمع بدءاً بسوريا الحبيبة والجريحة، التي يعاني شعبها من حرب لا تلوح نهايتها في الأفق".



وأوقع النزاع في سوريا أكثر من 350 ألف قتيل وهجر الملايين، وتحول إلى حرب معقدة تشارك فيها أطراف سورية وأجنبية ومجموعات إرهابية.



ودعا البابا أمام حشد ضم 80 ألفاً، وتابعه الملايين عبر العالم بخطابه الذي بث مباشرة، "كافة المسؤولين السياسيين والعسكريين إلى وضع حد فوراً للإبادة الجارية واحترام الحق الإنساني وتسهيل وصول المساعدات التي يكون إخواننا وأخواتنا بأمس الحاجة إليها وفي الوقت نفسه تأمين الظروف المناسبة لعودة كل الذين تهجروا" في إشارة واضحة إلى منطقة الغوطة الشرقية.



ورفع البابا الصلوات "ليعم السلام في العالم أجمع" مؤكداً أنه يشجع "الحوار" الجاري في شبه الجزيرة الكورية حيث يتسارع الانفراج الدبلوماسي، بعد سنتين من التصعيد على خلفية تجارب بيونغ يانغ النووية والصاروخية.



وأضاف "آمل في ان تفضي المفاوضات الجارية الى تحقيق السلام في المنطقة".