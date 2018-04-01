البحرين تعلن عن اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخها

الشارقة 24 – وام:

أعلنت مملكة البحرين الشقيقة عن اكتشاف حقل للنفط، هو الأكبر في تاريخها والأول منذ العام 1932.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في المملكة قولها، إنه تم اكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين، إضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق.

وقالت إن من شأن تطوير الحقل الجديد رفد قدرات المملكة التنافسية ومواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات التنمية، وكذلك الوفاء بالتزاماتها مع الدول الشقيقة والأسواق المالية العالمية.