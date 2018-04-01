بن دغر: ماضون في بسط الأمن وسيادة الدولة اليمنية ‏

الشارقة 24 - واس:
شدد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، على حرص بلاده وبالتعاون والتنسيق مع "تحالف دعم الشرعية في اليمن" في بسط الأمن وسيادة الدولة اليمنية على كامل أراضيها.
وقال خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء، إن اليمن لن تخضع للإرهاب ولا للترهيب ولن تستسلم للإرهابيين والانقلابين وستنتصر حتماً.
وأشار بن دغر، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، إلى أن الشعب اليمني ضاق ذرعاً بكل الممارسات الميليشاوية، وأن الحكومة لن تخذل تطلعاته، وستقوم بمسؤوليتها الوطنية والتاريخية في هذا الظرف الاستثنائي تجاه جميع اليمنيين.
وأشارت الحكومة اليمنية إلى أن الاغتيالات التي تستهدف أئمة المساجد في عدن تتماهى مع خطط المشروع الانقلابي الطائفي لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، بفكرها الدخيل والمرفوض من الشعب والمجتمع اليمني.