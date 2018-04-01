بن دغر: ماضون في بسط الأمن وسيادة الدولة اليمنية ‏

الشارقة 24 - واس:



شدد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، على حرص بلاده وبالتعاون والتنسيق مع "تحالف دعم الشرعية في اليمن" في بسط الأمن وسيادة الدولة ‏اليمنية على كامل أراضيها.‏

وقال خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء، إن اليمن لن تخضع للإرهاب ولا للترهيب ولن تستسلم ‏للإرهابيين والانقلابين وستنتصر حتماً.

وأشار بن دغر، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، إلى أن الشعب اليمني ضاق ذرعاً بكل الممارسات الميليشاوية، وأن الحكومة ‏لن تخذل تطلعاته، وستقوم بمسؤوليتها الوطنية والتاريخية في هذا الظرف الاستثنائي تجاه ‏جميع اليمنيين.‏

وأشارت الحكومة اليمنية إلى أن الاغتيالات التي ‏تستهدف أئمة المساجد في عدن تتماهى مع خطط المشروع الانقلابي الطائفي لمليشيا الحوثي ‏المدعومة إيرانياً، بفكرها الدخيل والمرفوض من الشعب والمجتمع اليمني.‏

