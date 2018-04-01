جنوب "الغوطة" بات خالياً من الفصائل المعارضة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

غادرت الدفعة الأخيرة من المقاتلين والمدنيين السبت، جنوب الغوطة الشرقية، بموجب اتفاق إجلاء مع روسيا تم بموجبه نقل أكثر من 41 ألف شخص، لتعلن دمشق أن المنطقة باتت "خالية" من الفصائل المعارضة.

ومع إخلاء بلدات عربين وزملكا وعين ترما من مقاتلي المعارضة المسلحة، بات الجيش السوري يسيطر على 95 في المئة من مساحة الغوطة الشرقية، منذ بدئه هجوماً عنيفاً عليها في 18 فبراير الماضي، تسبب بمقتل أكثر من 1600 مدني وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولا يزال مصير دوما، الجيب الأخير تحت سيطرة الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، معلقاً في انتظار نتائج مفاوضات مستمرة مع روسيا.

ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن ضابط برتبة لواء عند ممر عربين فور خروج الحافلات قوله، إن "معركة الغوطة انتهت".