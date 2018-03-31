الحكومة اليمينة تدعو إلى تحقيق في حريق "ميناء الحديدة"

الشارقة 24 – واس:
طالب وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي، والمدير القطري للبرنامج استفين أندرسون، بإجراء تحقيق عادل ومحايد وعاجل وتحديد الجهات المسؤولة عن حادثة إحراق مخازن برنامج الغذاء العالمي بمدينة الحديدة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية بغربي اليمن.
وأشار الوزير اليمني في تصريح صحافي، إلى أن الحريق تسبب في أضرار كبيرة وإتلاف للمواد الإغاثية والإنسانية في مخازن البرنامج في المحافظة، مضيفاً أن ذلك يؤثر على الحصص الغذائية لمحافظة الحديدة وعدد من المحافظات المجاورة، ويمثل خسارة لأموال المانحين والجهات الإغاثية العربية والدولية.
ودعا منظمات الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، إلى إدانة هذه الأعمال ووضع الرأي العام المحلي والدولي في تفاصيل الحادثة بأسرع وقت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات التي تثبت تورطها فيما حدث.