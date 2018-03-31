الحكومة اليمينة تدعو إلى تحقيق في حريق "ميناء الحديدة"

الشارقة 24 – واس:

طالب وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، ومنسقة ‏الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي، والمدير ‏القطري للبرنامج استفين أندرسون، بإجراء تحقيق عادل ومحايد وعاجل وتحديد الجهات ‏المسؤولة عن حادثة إحراق مخازن برنامج الغذاء العالمي ‏بمدينة الحديدة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية بغربي اليمن.

وأشار الوزير اليمني في تصريح صحافي، إلى أن الحريق تسبب في ‏أضرار كبيرة وإتلاف للمواد الإغاثية والإنسانية في مخازن البرنامج في المحافظة، مضيفاً أن ‏ذلك يؤثر على الحصص الغذائية لمحافظة الحديدة وعدد من المحافظات المجاورة، ويمثل ‏خسارة لأموال المانحين والجهات الإغاثية العربية والدولية.

ودعا منظمات الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، إلى إدانة هذه الأعمال ‏ووضع الرأي العام المحلي والدولي في تفاصيل الحادثة بأسرع وقت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات التي تثبت تورطها فيما ‏حدث.