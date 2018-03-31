"التحالف" يدمر مراكز قيادة ومستودعات أسلحة "للحوثي" بالساحل الغربي

الشارقة 24 – وام:

شنت مقاتلات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن، وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية سلسلة غارات جوية مركزة، استهدفت مراكز قيادة وآليات عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر وتجمعات للحوثيين في مناطق الفازة والتحيتا والدريهمي بجبهة الساحل الغربي لليمن، تكبدت على إثرها الميليشيا الإيرانية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأسفرت الغارات، عن مصرع عشرات الحوثيين وتدمير عشرات الآليات العسكرية للمليشيا وإرباك صفوفها، وسط فرار جماعي لعناصرها وإنهاك لقدراتها العسكرية في ضربات نوعية لمقاتلات التحالف العربي.

كما استهدفت مقاتلات التحالف خنادق وحاويات تحتوي على أسلحة وذخائر، إضافة إلى تجمعات لميليشيات الحوثي الإيرانية، وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في مناطق البرح الواقعة غرب تعز والجاح وجبل راس التابعتين للحديدة بجبهة الساحل الغربي لليمن، علاوة على منطقة العدين التابعة لمحافظة إب والحدودية مع مديرية الحديدة.

وبدأت قوات الشرعية اليمنية بالتقدم على محاور عدة لتحرير المناطق الساحلية من قبضة مليشيات الحوثي الإيرانية وتطهيرها من الجماعات الإرهابية، وذلك بإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، فيما تم التصدي لمحاولات تسلل فاشلة للميليشيا باتجاه مدرية الجراحي أسفرت عن مصرع العديد منهم وتدمير عتادهم.

ونجحت الضربات التي وجهتها المدفعية والمقاتلات التابعة للتحالف العربي على مواقع تجمع الحوثيين في استهداف عدد كبير من قيادات الميليشيات الحوثية الإيرانية ممن يديرون المعارك في مواقع مختلفة على الساحل الغربي لليمن، وسط انهيارات متسارعة وحالة من الارتباك في صفوفهم.

ولا تزال العمليات العسكرية لدول التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية مستمرة في رصد واستهداف تجمعات الميليشيات الحوثية الإيرانية الإرهابية وتعزيزاتها العسكرية على جبهة الساحل الغربي لليمن.