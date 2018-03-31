إضراب شامل في الأراضي الفلسطينية حداداً على شهداء غزة

محال مغلقة ضمن إضراب عام بالأراضي الفلسطينية

الشارقة 24 – وام:

عم الإضراب الشامل اليوم السبت، جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، استجابةً لدعوة الحكومة الفلسطينية حداداً على أرواح شهداء قطاع غزة.

وشمل الإضراب المؤسسات الرسمية والأهلية والمدارس والجامعات.. فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها وأعلنت نقابات النقل التزامها بالإضراب.

وجاء قرار الحكومة التزامها بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أعلن فيه الحداد الوطني العام على أرواح الشهداء الذين ارتقوا الجمعة خلال إحياء ذكرى "يوم الأرض".

وشيعت جماهير قطاع غزة ظهر اليوم السبت، جثامين الشهداء الذين ارتقوا يوم أمس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن 16 مواطناً فلطسينياً استشهدوا وأصيب 1416 بنيران الاحتلال خلال مسيرات العودة التي امتدت من رفح جنوباً حتى بيت حانون شمالاً مروراً بخانيونس والبريج وغزة.

وأعلنت اللجنة العليا لمسيرة العودة انتهاء فعاليات اليوم الأول من المسيرات.. مؤكدة استمرار الاعتصام حتى يوم "الزحف العظيم" في الخامس عشر من مايو القادم.