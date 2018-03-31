السعودية تدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثي باتجاه نجران

الشارقة 24 - واس:

صرح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي لقوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت عملية إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة السعودية صباح يوم السبت.

وأفاد العقيد المالكي، أن الصاروخ كان باتجاه نجران وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراض الصاروخ وتدميره ولله الحمد من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وقد أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا على الأحياء السكنية ونتج عنه بحسب المعلومات الأولية إصابة أحد المقيمين بإصابة طفيفة.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الميليشيا الحوثية يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم تلك الميليشيات المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني مؤكدًا أنما تقوم به الميليشيا الحوثية يعد تطوراً خطيراً في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام إيران.