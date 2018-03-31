واشنطن تشكك بالتزام الحوثي بعملية السلام في اليمن

الشارقة 24 – واس:



شككت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، بالتزام ميليشيات الحوثي الانقلابية، بعملية السلام في اليمن، إثر هجماتها العدائية على المملكة العربية السعودية.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز في بيان: إن تهديد الميليشيات الانقلابية بالمزيد من الهجمات الصاروخية، يشكك في التزامها بعملية السلام في اليمن، مضيفة "لقد استجابت الميليشيات لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إعادة تنشيط العملية السياسية في اليمن، من خلال التهديد بإجراء المزيد من الهجمات الصاروخية المتهورة".



وتابعت ساندرز: "إن هذه الهجمات تثبت مرة أخرى، أن فيلق الحرس الثوري الإيراني يستمر في تعطيل العملية السياسية الوليدة، وفي تصعيد الأعمال العدائية، وفي زعزعة استقرار المنطقة من خلال تزويد الميليشيات الانقلابية وغيرها بالأسلحة، وستظل الولايات المتحدة ثابتة في مساعدة شركائها على الدفاع عن أنفسهم، وتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية، ودعم عملية شاملة للأمم المتحدة، للمساعدة في حل الصراع، وتحقيق السلام والأمن في المنطقة".