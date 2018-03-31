مجلس الأمن يفشل في إدانة الكيان في مجزرة يوم الأرض بغزة

الشارقة 24 – وكالات:



بحث مجلس الأمن الدولي، في جلسة طارئة دعت لها دولة الكويت، يوم الجمعة، التطورات في قطاع غزة، على خلفية استشهاد 17 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 1400 آخرين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء مظاهرة سلمية شارك فيها الآلاف، لإحياء ذكرى يوم الأرض.



وذكرت مصادر رسمية، أن أعضاء المجلس فشلوا، خلال الجلسة المغلقة، إصدار بيان مشترك حول هذه التطورات، ما نتج عن ذلك، الاتفاق على جعل هذه الجلسة علنية.



ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف، في عمليات القتل والإصابات التي وقعت بغزة، يوم الجمعة.



وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إن غوتيريش دعا أيضاً الأطراف المعنية إلى الامتناع عن أي عمل، قد يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا، ولاسيما أي إجراءات قد تلحق الأذى بالمدنيين.



من جهته، قال تاي بروك زيريهون القائم بأعمال الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في إحاطة لمجلس الأمن: إن المنظمة الدولية تخشى من تدهور الوضع في غزة في الأيام المقبلة، وحث الكيان الصهيوني على تحمل مسؤولياته بموجب القانون الإنساني، ودعا إلى تجنب استخدام القوة المميتة، وأضاف أنه لا ينبغي استهداف المدنيين، وخاصة الأطفال.



وكان سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، قد قال في وقت سابق للصحافيين في نيويورك: "إن فلسطين تعتبر إجراءات الاحتلال مجزرة كبيرة ضد شعبنا"، ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء والتعامل بجدية مع قضية توفير الحماية للسكان المدنيين في غزة.



وطلبت دولة فلسطين، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، لوقف وإدانة المجزرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة.



من جانبه، حمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أرواح الشهداء والجرحى، في مواجهة المظاهرات السلمية الشعبية، التي خرجت لإحياء ذكرى الأرض.



وطالب عباس في كلمة له، الأمم المتحدة بالعمل الفوري على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، أمام هذا العدوان اليومي المستمر والمتصاعد، وقال إن سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى، في مظاهرات شعبية سلمية، يؤكد وجوب تدخل المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل.



من جانبها، حملت الحكومة الفلسطينية حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات التي تقترفها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.



وطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، بتدخل دولي فوري وعاجل لوقف إراقة دماء أبناء الشعب الفلسطيني، على أيدي قوات الاحتلال، ودعا مؤسسات المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياتها إزاء الشعب الفلسطيني الأعزل.