"الجامعة" تدين "القمع الوحشي" لمسيرة يوم الأرض في غزة

الشارقة 24 – وام:

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، من تعامل وحشي مع المظاهرات التي انطلقت في غزة لإحياء يوم الأرض، مما أفضى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات المصابين في قطاع غزة.

وحمل أبو الغيط، الاحتلال المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن هذه الأرواح التي أُزهقت، معتبراً أن الترهيب لن يؤدي إلى قمع الفلسطينيين، بل سيقود في النهاية إلى انفجار الوضع على نحو ما جرى اليوم.

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن غياب الأفق السياسي يدفع بالأمور إلى مزيد من التدهور والعنف، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته إزاء حماية الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، ومحذراً من أن تمادي الكيان الصهيوني في ممارسة العنف سيدفع بالمنطقة كلها إلى الهاوية.