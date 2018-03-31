إجلاء دفعة جديدة من "الغوطة" ومصير مدينة دوما معلق

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

تمهد عمليات إجلاء المدنيين والمقاتلين من الغوطة الشرقية، الطريق أمام القوات الحكومية لاستكمال انتشارها في الغوطة الشرقية، حيث باتت تسيطر على أكثر من تسعين في المئة منها، إثر هجوم عنيف بدأته منتصف فبراير الماضي.

وتستعد دفعة جديدة من المهجرين لعملية جديدة من الإجلاء من جنوب الغوطة الشرقية، في وقت أعلنت روسيا التوصل لاتفاق مع "جيش الإسلام" لإخلاء مدينة دوما، إلا أن الأخير الذي يسيطر على المدينة نفى التوصل إلى أي اتفاق لإجلاء مقاتليه من المدينة، مؤكداً أن "رفض التهجير" مطلب رئيسي في المفاوضات المستمرة مع الجانب الروسي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، خروج أكثر من 143 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ بدء عمل الممر الإنساني.

وقالت الوزارة في بيان: "منذ بدء عمل الممر الإنساني في الغوطة الشرقية وبمساعدة مركز المصالحة الروسي خرج أكثر من 143 ألف شخص".

وتشكل خسارة الغوطة الشرقية، حيث كان يعيش نحو 400 ألف شخص ضربة للفصائل المعارضة تعد الاكبر منذ خسارة مدينة حلب نهاية العام 2016.