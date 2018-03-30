ارتفاع حصيلة المواجهات في غزة إلى 15 شهيداً

الشارقة 24 – وام:

أفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين الذي سقطوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 15، فيما أصيب أكثر من 1800 آخرين في المواجهات التي تدور منذ صباح اليوم الجمعة، على خطوط التماس الحدودية شمال وشرق وجنوب قطاع غزة، وذلك في إطار مسيرات العودة التي خرجت إحياء لذكرى يوم الأرض.

وذكرت نفس المصادر، أن من بين الجرحى 10 بحال الخطر الشديد، جراء إصابتهم في الأجزاء العلوية من الجسم ويتلقون العلاج في مستشفيات قطاع غزة.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم غد السبت يوم حداد وطني على أرواح الشهداء الذين سقطوا في مسيرة العودة على حدود قطاع غزة.