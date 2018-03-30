استشهاد 8 فلسطينيين بمواجهات مع قوات الاحتلال في غزة

الشارقة 24 – وكالات:

قالت مصادر طبية في غزة، إن ثمانية فلسطينيين على الأقل استشهدوا وأصيب المئات برصاص الاحتلال، خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال على الحدود مع الكيان الصهيوني.

وتدفق عشرات آلاف الفلسطينيين الجمعة، قرب الحدود بين غزة والكيان الصهيوني في مسيرة "العودة الكبرى".

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الفلسطيني الأول استشهد بقصف مدفعي في وقت مبكر صباح الجمعة قبل اندلاع المواجهات فيما ارتقى السبعة الآخرون في مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة.

وأحصى الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة أكثر من 350 متظاهراً برصاص جنود الاحتلال، في مواجهات قرب الحدود بين قطاع غزة والكيان الصهيوني.

وتتواصل المواجهات بين آلاف المتظاهرين الذين اقتربوا من السياج الحدودي في المناطق الشرقية للقطاع وجنود الاحتلال.

وأشعل المتظاهرون إطارات السيارات، ورشقوا بالحجارة والزجاجات الفارغة العربات العسكرية المصفحة، بينما رد جيش الاحتلال بإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة.

وعلى الجانب الآخر من الحدود نشرت قوات الاحتلال دباباتها وتمركز القناصة على سواتر ترابية، وكانت طائرة صغيرة بدون طيار تطلق قنابل الغاز تجاه المتظاهرين شرق غزة. وأقامت الهيئة الوطنية العليا للمسيرة الكبرى، التي تضم حماس والفصائل وممثلي اللاجئين، عشر خيام كبيرة في خمسة مواقع على طول الحدود بين القطاع والكيان الصهيوني، بينما نصبت عائلات عشرات الخيام الصغيرة، ورفعت الأعلام الفلسطينية على الخيام، فيما كتبت أسماء العديد من البلدات والقرى وعائلات اللاجئين على الخيام.

وقال طاهر سويركي عضو اللجنة التنسيقية المشرفة على المسيرة، إن عدد المشاركين بلغ نحو مئتي ألف شخص شرق وشمال مدينة غزة، إضافة إلى عشرات الآلاف وسط وجنوب القطاع.