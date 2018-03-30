بسلسلة هجمات مدفعية

الجيش اليمني يدمر مخزن أسلحة وتعزيزات للميليشيات الحوثية

  • الجمعة 30, مارس 2018 في 2:02 م
  • عناصر من الجيش اليمني
    عناصر من الجيش اليمني
دمر الجيش اليمني مخزناً للأسلحة وتعزيزات للميليشيا الحوثية الإيرانية في محافظة ‏صعده شمالي اليمن، بالتزامن مع غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على أهداف ‏عسكرية وتجمعات للميليشيات في مناطق مختلفة من صعده.
الشارقة 24 – واس:
 
شن الجيش اليمني، سلسلة هجمات مدفعية طالت مواقع للميليشيا الحوثية الإيرانية في محافظة ‏صعده شمالي اليمن. ‏
وقال مصدر عسكري يمني، في تصريح نقله موقع وزارة الدفاع اليمنية على الإنترنت "26 سبتمبر"، إن القصف استهدف مواقع الميليشيا الحوثية في منطقة الفرع ‏بمديرية ‏كتاف وأسفر عن تدمير مخزناً للأسلحة هناك. ‏
 
وأضاف المصدر أن: "‏هجمات الجيش اليمني، تزامنت مع غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على أهداف ‏عسكرية وتجمعات للميليشيات في مناطق مختلفة من صعده. ‏
 
وذكر المصدر أن الغارات طالت مواقع الميليشيا ‏وتجمعاتها في منطقة مذاب بمديرية ‏الصفراء، إضافة إلى نحو عشر غارات أخرى استهدفت المتمردين في مديرية منبه. ‏
 
وقصفت طائرات الأباتشي التابعة للتحالف العربي تعزيزات للميليشيا الحوثية الانقلابية ‏خلف منطقة العطف‎ ‎‎‎كانت في طريقها إلى محافظة ‏الجوف ‎‏ أسفرت عن تدمير عربتين منها. ‏