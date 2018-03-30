السعودية تدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه اليمن

الشارقة 24 – واس:



بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، خلال استقباله بمقر إقامته في نيويورك، ‏مندوبي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، الأوضاع العامة في الشرق الأوسط، بما فيها تطورات الأزمة في اليمن، وانتهاكات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران .



وأكد الأمير محمد بن سلمان، ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن المسؤولية في هذا الصدد، وضرورة احترام المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي واتفاق الأمم المتحدة، مؤكداً التزام المملكة العربية السعودية، بميثاق الأمم المتحدة والتعاون الكبير بينهما.