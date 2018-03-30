حثت على احترام المعاهدات الدولية

السعودية تدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه اليمن

  • الجمعة 30, مارس 2018 في 10:42 ص
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
دعا الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، خلال استقباله بمقر إقامته في نيويورك، ‏مندوبي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمل المجلس مسؤولياته في اليمن، وضرورة فرض احترام معاهداته على الجميع.

الشارقة 24 – واس:

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، خلال استقباله بمقر إقامته في نيويورك، ‏مندوبي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، الأوضاع العامة في الشرق الأوسط، بما فيها تطورات الأزمة في اليمن، وانتهاكات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران .

وأكد الأمير محمد بن سلمان، ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن المسؤولية في هذا الصدد، وضرورة احترام المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي واتفاق الأمم المتحدة، مؤكداً التزام المملكة العربية السعودية، بميثاق الأمم المتحدة والتعاون الكبير بينهما.