الرئيس الفرنسي يتعهد بدعم أكراد سوريا

الشارقة 24 – وكالات:



أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوفد من قوات سوريا الديموقراطية، التي يهيمن عليها الأكراد، دعم باريس لمسعى إعادة الاستقرار إلى شمال شرق سوريا، في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، بينما قال مسؤولون أكراد إنه عبر عن التزام بإرسال قوات إلى المنطقة.



وكان ماكرون، قد التقى يوم الخميس، وللمرة الأولى، بوفد ضم ممثلين عن وحدات حماية الشعب الكردية، التي تحاول تركيا إبعادها عن حدودها، وذراعها السياسية حزب الاتحاد الديموقراطي، ومسؤولين مسيحيين وعرباً.



وقال مكتب ماكرون في بيان: "أشاد الرئيس بتضحيات قوات سوريا الديموقراطية، ودورها الحاسم ضد داعش"، وأضاف "أكد لقوات سوريا الديموقراطية دعم فرنسا لمسعى إعادة الاستقرار إلى المنطقة الأمنية في شمال شرق سوريا، في إطار نظام حكم شامل ومتوازن من أجل منع نهوض التنظيم الإرهابي مرة أخرى".



من جهته، أوضح خالد عيسى العضو بوحدات حماية الشعب الكردية، أن ماكرون تعهد بإرسال مزيد من القوات إلى المنطقة، وتقديم المساعدات الإنسانية، والضغط من أجل التوصل لحل دبلوماسي للصراع.



وقال "ستكون هناك تعزيزات للمساعدة في تأمين المنطقة من هجمات داعش، ومنع عدوان خارجي، إنها رسالة مفادها أن على أنقرة التوقف عن هذا التحرك غير المسؤول".



ورفضت الرئاسة الفرنسية التعليق على ما إذا كانت باريس سترسل قوات، بيد أنها قالت في بيان إن ماكرون عرض الوساطة بين الأكراد وتركيا بالنظر إلى أن قوات سوريا الديموقراطية كانت قد نأت بنفسها عن حزب العمال الكردستاني، الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.