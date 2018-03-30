ترامب: أميركا ستنسحب من سوريا قريباً جداً

الشارقة 24 – أ ف ب:



شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، على أن القوات الأميركية ستنسحب من سوريا "قريباً جداً"، وأعرب عن أسفه لما اسماه تبديد واشنطن 7 تريليونات دولار في حروب الشرق الأوسط.



وقال ترامب في خطاب شعبوي أمام عمال صناعيين في أوهايو: "سنخرج من سوريا في وقت قريب جداً، فلندع الآخرين يتولون العناية بها الآن"، وأضاف "سنخرج من هناك في وقت وشيك، وسنعود إلى بلدنا حيث ننتمي، وحيث نريد أن نكون".



وتنشر الولايات المتحدة أكثر من ألفي جندي في شرق سوريا، حيث يعملون على مساندة جماعات مسلحة محلية لهزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، مع محاولة البقاء على مسافة بعيدة من الحرب الأهلية الواسعة هناك.



وأوضح الرئيس الأميركي "أنفقنا 7 تريليونات في الشرق الأوسط، هل تعلمون ما الذي حصلنا عليه لقاء ذلك؟ لا شيء"، وتعهد بتركيز الإنفاق الأميركي في المستقبل، على خلق وظائف وبناء بنية تحتية في الوطن.