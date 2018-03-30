8 قتلى بهجوم انتحاري في شرق ليبيا

الشارقة 24 – أ ف ب:



قُتل ثمانية أشخاص على الأقل، وجرح ثمانية آخرون، في وقت متأخر مساء الخميس، إثر هجوم انتحاري استهدف بوابة أمنية في مدينة أجدابيا "900 كلم شرق طرابلس"، في عملية هي الثانية من نوعها في أقل من شهر.



وقال مصدر طبي في مستشفى محمد المقريف العام بأجدابيا: إن خمسة قتلى وصلوا في اللحظة الأولى للتفجير الذي استهدف البوابة الشرقية للمدينة باتجاه مدينة بنغازي، وأضاف أن ثلاثة جرحى من الأحد عشر الذين وصلوا للمستشفى توفوا، متأثرين بجروحهم البالغة.



بدوره، قال العميد فوزي المنصوري آمر الغرفة الأمنية التي شكلها الجيش لتأمين أجدابيا: إن القتلى والجرحى، وبينهم مدنيون، قد تزامن مرورهم بالبوابة مع لحظة الهجوم الانتحاري، وأوضح أن السيارة كانت محملة بكمية كبيرة من المتفجرات، سمع دويها في أنحاء واسعة من المدينة، مؤكداً أن التحقيقات جارية لمعرفة من أين أتت؟