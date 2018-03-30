البرلمان اللبناني يقر موازنة 2018

الشارقة 24 – كونا:



أقر مجلس النواب اللبناني "البرلمان"، مساء الخميس، مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام 2018.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن مشروع الموازنة أقر بموافقة 50 نائباً، فيما عارضه اثنان وامتنع 12 نائباً عن التصويت.



وأشارت إلى أن البرلمان وافق، ضمن مشروع الموازنة على منح الإقامة الدائمة لكل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية ضخمة في البلاد، وربط منح الإقامة بالملكية، على أن تسقط الإقامة متى سقطت الملكية.



وكانت الحكومة اللبنانية، قد أقرت مشروع الموازنة قبل أسبوعين وأحالته، على المجلس النيابي الذي عقد جلسات مناقشة استمرت يومين، وأقر عدداً من التعديلات قبل الموافقة على المشروع.