بلجيكا تدين العدوان الحوثي على السعودية

الشارقة 24 – واس:



أدانت وزارة الخارجية البلجيكية، إطلاق الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، صواريخ باليستية، استهدفت عدة مدن في المملكة العربية السعودية، الأحد الماضي.



وأعرب وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز في بيان، يوم الخميس، عن قلقه الشديد من الهجوم الجديد من قبل الميليشيات الحوثية، مؤكداً أن هذا الهجوم يظهر مرة أخرى، أن انتشار الصواريخ الباليستية، يشكل تهديداً خطيراً لاستقرار المنطقة.



وأضاف أن بلاده تدعو إلى الاحترام الصارم للحظر المفروض على الأسلحة، ضد الكيانات غير الحكومية المعنية في قرار مجلس الأمن رقم 2216.