إغلاق مينائي الإسكندرية والدخيلة في مصر بسبب الأحوال الجوية

الشارقة 24 – واس:

قررت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثاني على التوالي بسبب الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

وقال مصدر بالهيئة في تصريح له، الخميس، إنه تقرر إغلاق "البوغازين" حرصاً على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية، مؤكداً في الوقت نفسه انتظام عمليات الشحن والتفريغ وحركة دخول وخروج الشاحنات وقطارات البضائع، على الرغم من الإغلاق، فيما تتعرض الإسكندرية حالياً إلى عواصف تستمر 6 أيام تصاحبها رياح شرقية.