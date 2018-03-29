مجلس الأمن يدين الهجمات الصاروخية الحوثية على السعودية

الشارقة 24 – كونا:



أدان مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، بأشد العبارات الهجمات الصاروخية الباليستية على المملكة العربية السعودية، من قبل الميليشيات الحوثية الانقلابية الإيرانية، والتي استهدفت عدة مدن بما فيها العاصمة الرياض.



واعتبر المجلس في بيان، أن هذه الهجمات تشكل تهديداً للأمن القومي للمملكة، وتهديداً أوسع للمنطقة.



وجاء في بيان المجلس، بعد تحرك دبلوماسي كويتي، خلال الأيام الماضية، في مجلس الأمن، شمل تنسيقاً عالياً مع وفد المملكة العربية السعودية، ومع حامل القلم لملف اليمن في المجلس، وهي المملكة المتحدة، وكذلك مع بقية أعضاء المجلس.



كما تضمن البيان، دعوة كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، للتنفيذ الكامل لحظر توريد الأسلحة، بموجب قرارات مجلس الأمن المعنية بما فيها القرار 2216، والإعراب عن قلق المجلس العميق من التقارير حول استمرار وجود انتهاكات لحظر توريد الأسلحة.



وأعرب مجلس الأمن أيضاً، عن قلقه من الأوضاع الإنسانية ومستوى العنف في اليمن، فضلاً عن دعوة كافة الأطراف للعودة إلى الحوار والانخراط بشكل بناء، مع مبعوث الأمين العام الخاص لليمن مارتن غريفيث، للتوصل إلى تسوية شاملة لإنهاء النزاع في اليمن.