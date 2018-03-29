4.8 مليون نسمة عدد سكان فلسطين المحتلة

الشارقة 24 – أونا:



أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السكان في فلسطين بلغ 4 ملايين و780 ألف نسمة، منهم مليونان و881 ألفاً في الضفة الغربية، والباقي في قطاع غزة، فيما وصل عدد سكان محافظة القدس إلى 435 ألف نسمة.



وأكدت علا عوض رئيسة الجهاز في مؤتمر صحافي بمقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، أن نسبة الزيادة السكانية انخفضت إلى 27%، مشيرة إلى أن متوسط عدد المواليد انخفض من 7 مواليد في 1997 إلى أقل من 5 مواليد في 2007، أما متوسط حجم الأسرة فقد انخفض إلى قرابة 6 مواليد.



وأضافت عوض خلال هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وممثلون عن السلك الدبلوماسي الدولي، والمنظمات الدولية العاملة في فلسطين، وأعضاء الكنيست العرب، أنه يوجد في فلسطين 929 ألف أسرة، منها 594 ألف أسرة في الضفة و334 ألف أسرة في قطاع غزة.



وأشارت إلى أنه يوجد نحو مليون و980 ألف لاجئ في الضفة وغزة جلهم في القطاع، مضيفة أن عدد السكان في مخيمات اللاجئين بلغ 377 ألف شخص، فيما بلغ صافي الهجرة الداخلية بين محافظات فلسطين 726 ألفاً، حيث أن رام الله والبيرة وشمال غزة هي أكثر المناطق مقصداً للسكان.



وفيما يتعلق بالديانات، ذكرت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن نسبة المسلمين بلغت 97.9%، فيما لم تتجاوز نسبة المسيحيين 1%، مبرزة أن السبب الرئيسي هو الهجرة الخارجية.